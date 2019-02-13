تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار بالسوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 فبراير 2019, 07:40 مساء
تباين سلة العملات الأجنبية الرئيسية أمام العملة المحلية في السوق الرسمية

تباينت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار والإسترليني واليورو) مقابل الدينار، اليوم الإربعاء، في السوق الرسمية، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي.

وسجلت العملة الأميركية تراجعًا بنسبة 0.2% أمام العملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار 1.3900 دينارًا اليوم، مقارنة بـ1.3932 دينار أمس الثلاثاء.

فيما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.2% أمام العملة المحلية، حيث سجل اليورو 1.5759 دينارًا اليوم، مقابل 1.5717 دينار خلال الفترة نفسها، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% أمام العملة المحلية، مسجلاً 1.7955 دينار اليوم، مقابل 1.7924 دينار.

واستقر الين الياباني عند 1.2600 دينار، لكنّ اليوان الصيني سجل ارتفاعًا طفيفًا إلى 0.2058 دينار، مقارنة بـ0.2055 دينار أمس.

أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية

وأمام بعض العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الأميركية، ارتفع صرف الدينار أمام الريال السعودي الذي تراجع إلى 0.3706 دينار مقابل 0.3715 دينار أمس الثلاثاء، كما صعد أمام الدرهم الإماراتي الذي هبط إلى 0.3784 دينار مقارنة بـ0.3793 دينار.

تأتي هذه الأسعار قبل إضافة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183% على بعض المسحوبات التي حددها المجلس الرئاسي العام الماضي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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