بعد توقفها 5 سنوات... مستشفى الهضبة العام يستأنف عمليات القسطرة القلبية

من داخل غرفة العمليات الجراحية بمستشفى الهضبة العام. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، عن استئناف إجراء عمليات القسطرة القلبية بقسميها التشخيصي والعلاجي بمستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقًا) في طرابلس، بعد أن توقف إجراؤها قبل 5 سنوات بسبب عطلٍ في الجهاز.

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «الأخصائي الدكتور هشام الباجقني، أجرى خمس عمليات قسطرة تشخيصية وعملية قسطرة علاجية بمستشفى الهضبة العام بعد أن قامت الوزارة بإصلاح الجهاز العاطل عن العمل بالتنسيق مع إدارة المستشفى».

وأضاف مدير إدارة الشؤون الطبية بالوزارة الطاهر عبدالعزيز سليمان أن «القطاع الصحي سيشهد تحسنًا ملحوظًا بعد أن شرعت الوزارة في تنفيذ جملة من الإصلاحات ترتكز على تحسين إدارة الموارد المتاحة»، وتسعى «لتوريد جهاز تصوير مقطعي نوع (128 شريحة) للمستشفى».

ونقلت صفحة وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، عن رئيس قسم الأشعة بمستشفى الهضبة العام أن «القسم سيبدأ في إجراء التشخيص المبكر عن سرطان الثدي خلال المدة القادمة».

ونوهت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني إلى أن مستشفى الزاوية التعليمي «استأنف أيضًا إجراء عمليات القسطرة التشخيصية بعد أن قامت وزارة الصحة بصيانة الجهاز العاطل عن العمل قبل خمس سنوات أيضًا».