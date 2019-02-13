حكم قضائي لصالح ليبيا في نزاع مع شركات أجنبية طالبت بـ562 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 فبراير 2019, 06:14 مساء
غرفة التجارة الدولية بباريس

أصدرت غرفة التحكيم الدولية بباريس حكمًا قضائيًا لصالح ليبيا في قضية تنازع بين جهاز تنفيذ مشروعات وزارة المواصلات ائتلاف شركات أجنبية طالبت بمبلغ 562 مليون يورو.

والشركات صاحبة الدعوى هي: «أدوبرشت» البرازيلية للهندسة والبناء، و«تاف» التركية للاستثمار والبناء، و«اتحاد المقاولين» المتعاقد معاهم لتنفيذ مشروع محطتي الركاب بمطار طرابلس الدولي الذي شُرعَ في تنفيذه سنة 2007 وتوقف سنة 2011، حيث طالبت بحوالي 562 مليون يورو.

ووفق منشور لوزارة المواصلات على «فيسبوك» فقد نصّ الحكم على تخفيض الملبغ المستحق لصالح الشركات إلى 74.66 مليون يورو، وذلك مقابل أعمال مُنّفذة على الأرض، وهو ما اعتبرته وزارة المواصلات «إنجازًا مهمًا لوزارة المواصلات والدولة الليبية بشكل عام».

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وتفصيليًا فإن غرفة التحكيم الدولية بباريس قضت لصالح الشركات المدعية بمبلغ 124.334 مليون يورو، ولصالح وزارة المواصلات ممثلة في جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بقيمة 49.666 مليون يورو، وبذلك يكون المبلغ المستحق بعد المقاصة 74.66 مليون يورو، مقارنة بمطالبة الشركات المدعيّة بـ562 مليون يورو.

وأشارت الوزارة إلى أنّ المهندسين والاستشارين باللجنة المكلفة بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، تولت خلال الفترة الماضية تقديم كافة المعلومات والبيانات والوثائق اللازمة للدفع ضد المدعي.

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