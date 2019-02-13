البحث الجنائي يداهم منزلاً لإعداد الخمور وترويجها في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 13 فبراير 2019, 04:56 مساء
أعضاء البحث الجنائي أمام المنزل في أجدابيا بعد مداهمته. (الإنترنت)

داهم أعضاء قسم البحث الجنائي في أجدابيا، مساء أمس الثلاثاء، منزلًا يستعمل مقرًّا لتجهيز وإعداد الخمور وترويجها بالمدينة وضواحيها.

وقال رئيس وحدة التحقيق بالقسم، الرائد المهندس فتحي عبد الله السعيطي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن مداهمة المنزل جاءت «بناءً لما توافر من معلومات مؤخرًا عن قيام شخصين بإعداد وترويج الخمور داخل منزل بإحدى الأحياء السكنية».

وأضاف أن أعضاء القسم تمكنوا خلال مداهمة المنزل من «القبض على المتهمين وهما في حالة سكر ظاهري وبحوزتهما مخدر نوع الحشيش، كما تم ضبط مصنع إعداد وتجهيز الخمور والأدوات المخصصة لذلك وكمية من المواد المسكرة».

وأوضح السعيطي أن الكمية التي جرى ضبطها «4 براميل سعة (200) لتر وخزان سعة (1000) لتر»، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيالهم.

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