لجنة الاحتفالات: على أتم الاستعداد للاحتفال بالعيد الثامن لثورة فبراير

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 13 فبراير 2019, 03:40 مساء
المدير التنفيذي للجنة العليا للاحتفالات أبوبكر قنونة. (بوابة الوسط)

قال المدير التنفيذي للجنة العليا للاحتفالات أبوبكر قنونة، اليوم الأربعاء، إن جهودًا كبيرة تبذلها اللجنة، من أجل احتفالات العيد الثامن لثورة 17 فبراير تحت شعار «البركة في الشباب».

وأضاف قنونة في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» يبدأ برنامج الاحتفال يوم السبت الموافق 16 فبراير، بكرنفال يضم 15 فرقة موسيقية يبدأ من قصر الملك نزولًا بشارع محمد المقريف، وصولاً إلى ميدان الشهداء بمشاركة نادي السيارات الكلاسيكية، ونادي الدرجات الكلاسيكية وفرقة ميكي ماوس للأطفال، كما سيتم توزيع هدايا على الأطفال وسيختتم اليوم بحفل تحييه فرقة حسن العريبي للمألوف بقيادة يوسف العريبي.

وتابع أما يوم الأحد 17 فبراير يبدأ الحفل عند الساعة السابعة مساء إلى الثانية عشرة ليلاً، حيث يحي الحفل عدد من الفنانين الليبيين من جميع ربوع ليبيا وعدد من الفنانين العرب.

وذكر أن شركة الخدمات العامة ومكتب الطوارئ وجهاز الحدائق العامة بتنظيف شوارع العاصمة، بداية من فندق الودان إلى نهاية جزيرة ميناء طرابلس البحري، بالإضافة إلى ميدان الشهداء.

وأكد أن جهاز الإسعاف عمل على توفير عدد من السيارات المجهزة والمتمركزة في أماكن متعددة، منها جنة العريف وميدان الشهداء وجزيرة سوق الثلاثاء وغيرها بطرابلس، كما قامت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي حيث تقوم بتنظيف وتجهيز غرف التفتيش ومياه الأمطار، أيضًا الشركة العامة للكهرباء مسـتمرة في تركيب الإنارة من بداية ميناء طرابلس البحري.

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