بلدي سرت يبحث احتياجات مستشفى ابن سينا مع «الرئاسي»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 13 فبراير 2019, 04:05 مساء

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني، الأربعاء، مع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، احتياجات مستشفى ابن سينا التعليمي.

وعقد اجتماع موسع بقاعة المستشفى اليوم بحضور عضوي المجلس البلدي غيث أوحيدة، وهنية أبوخريص، ومدير عام المستشفى الدكتور محمد محمد السريتي، إلى جانب مساعدة الدكتور علي الزرقاء، ورئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية الطبية بالمستشفى برئاسة الدكتور عبدالقادر علي العماري.

وقال الناطق باسم المجلس البلدي لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع خصص لمتابعة الوضع الحالي للمستشفى، والاحتياجات الضرورية والعاجلة لتشغيل المستشفى، وجرى تسليم بعض الاحتياجات والنواقص لمستشار شؤون الحكم المحلي عماد محفوظ.
 

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