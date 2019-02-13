ارتفاع إنتاج شركة الخليج العربي للنفط إلى إلى 314 ألف برميل يوميًا بعد ربط 3 آبار بحقل السرير

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، أن إنتاجها من النفط الخام ارتفع إلى 314 ألف برميل يوميًا بعد ربط ثلاث آبار بحقل السرير النفطي.

وكان إنتاج الشركة يتراوح بين 300 و310 آلاف برميل يوميا.

وقالت شركة الخليج العربي للنفط، في بيان صادر عناه اليوم، إنه جرى ربط ثلاث آبار جديدة على الإنتاج بحقل السرير النفطي، في إطار سعي الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية وربط الآبار المحفورة في أسرع وقت للمحافظة على الإنتاج وزيادته.

من جانبه، قال مدير إدارة هندسة الإنتاج محمد القاضي، إن منسقة هندسة الإنتاج بحقل السرير النفطي، شغلت بئرين من الآبار التي استكملت حديثًا ووضعتها على الإنتاج بمعدل إنتاج يومي للبئرين، مقدراه 2600 برميل من النفط خام يومياً بالمجمع «2» بحقل السرير، وهي: البئر C366h-65 والبئر C367-65 .

وأشار إلى أنه جرى ربط البئر الجديد C282 بالمجمع رقم 1 بحقل السرير أمس الثلاثاء وبقدرة إنتاجية 700 برميل من النفط يوميًا.