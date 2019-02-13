افتتاح مكتب السجل المدني بأبوهادي جنوب سرت

افتتاح مكتب السجل المدني بأبو هادي. (الإنترنت)

أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سرت محمد الأميل، افتتاح المقر الإداري لمكتب السجل المدني بأبو هادي جنوب سرت، أمس الأربعاء.

وقال الناطق الرسمى بالمجلس في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المقر الإداري جهز بأحدث التجهيزات والمعدات من تقنيات الحاسوب، مزودة بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، مشيرًا إلى تجهيز قاعات الضيوف لانتظار إتمام إجراءاتهم.

وهنأت الكلمات التي ألقيت خلال حفل الافتتاح كل من ساهم في إعادة تجهيز وتأثيث المكتب، ليمكن أهالي أبوهادي من الحصول على خدماتهم المتعلقة باجراءات شهادات الميلاد والأرقام الوطنية، والأوضاع العائلية وشهادات الوفاة والميلاد وغيرها.

حضر حفل الافتتاح، عدد من أعضاء المجلس البلدي ومدير مكتب مصلحة الأحوال المدنية بسرت العقيد يوسف جمعة العصلب، ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي للقبائل، ورئيس المجلس الاجتماعى لقبيلة القذاذفة، ومدير مكتب السجل المدني بأبوهادي والإداريون وجمع غفير من سكان أبوهادي.