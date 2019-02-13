افتتاح مكتب السجل المدني بأبوهادي جنوب سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 13 فبراير 2019, 02:09 مساء
افتتاح مكتب السجل المدني بأبو هادي. (الإنترنت)

أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سرت محمد الأميل، افتتاح المقر الإداري لمكتب السجل المدني بأبو هادي جنوب سرت، أمس الأربعاء.

وقال الناطق الرسمى بالمجلس في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المقر الإداري جهز بأحدث التجهيزات والمعدات من تقنيات الحاسوب، مزودة بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، مشيرًا إلى تجهيز قاعات الضيوف لانتظار إتمام إجراءاتهم.

وهنأت الكلمات التي ألقيت خلال حفل الافتتاح كل من ساهم في إعادة تجهيز وتأثيث المكتب، ليمكن أهالي أبوهادي من الحصول على خدماتهم المتعلقة باجراءات شهادات الميلاد والأرقام الوطنية، والأوضاع العائلية وشهادات الوفاة والميلاد وغيرها.

حضر حفل الافتتاح، عدد من أعضاء المجلس البلدي ومدير مكتب مصلحة الأحوال المدنية بسرت العقيد يوسف جمعة العصلب، ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي للقبائل، ورئيس المجلس الاجتماعى لقبيلة القذاذفة، ومدير مكتب السجل المدني بأبوهادي والإداريون وجمع غفير من سكان أبوهادي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة ...
ليبيا
أمينة الحاسية: الوثيقة الخضراء والإعلان الدستوري لا يلغيان دستور الاستقلال‎
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
جريدة مالطية: حسابات بنكية لشركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
ليبيا
الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي ولا نزال نحقق في الحادثة
عربى
قناة الوسط «WTV» تباشر بثها الكامل في الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير
ليبيا
غوتيريش: حان الوقت للمساعدة في توحيد الشعب الليبي لدفع العملية السياسية عبر ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على مميزات «كيا سبورتاج» 2020