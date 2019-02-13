السايح يناقش مع السفير الأوروبي استعدادات المفوضية لإجراء الاستفتاء على الدستور

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 فبراير 2019, 01:56 مساء
سفير الاتحاد الأوروبي خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات. (المفوضية العليا)

ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، مع سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا آلن يوجيا، التحضيرات التي تقوم بها المفوضية للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

جاء ذلك خلال لقاء السايح مع السفير الأوروبي بالمقر الجديد للمفوضية بطرابلس، استعدادات المفوضية لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، والتحضيرات للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

واطَلع السفير الأوروبي خلال الزيارة إلى المقر الجديد للمفوضية على التجهيزات والإمكانات المتوافرة، لتقوم المفوضية بأداء المهام المناطة بها.

ويعد الاتحاد الأوروبي من أكبر المانحين لمشروع دعم الانتخابات في ليبيا، الذي تشرف على إدارته بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.

وكان مجلس النواب سلم أواخر نوفمبر الماضي، المفوضية العليا للانتخابات قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد الذي تم المصادقة عليه.

وصدق مجلس النواب، في 26 نوفمبر الماضي على قانون الاستفتاء على الدستور، عقب الانتهاء من إجراء التعديل الدستوري العاشر لتحصين القانون وعدم مخالفته للإعلان الدستوري.

سفير الاتحاد الأوروبي خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات. (المفوضية العليا)
سفير الاتحاد الأوروبي خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات. (المفوضية العليا)
سفير الاتحاد الأوروبي خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات. (المفوضية العليا)
سفير الاتحاد الأوروبي خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات. (المفوضية العليا)
سفير الاتحاد الأوروبي خلال لقائه رئيس المفوضية العليا للانتخابات. (المفوضية العليا)
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