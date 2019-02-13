عقيلة صالح يبحث مع وزير تعليم الموقتة صرف مرتبات معلمي العقود

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 فبراير 2019, 12:48 مساء
رئيس مجلس النواب خلال لقائه وزير تعليم الموقتة. (صورة من مجلس النواب)

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء الثلاثاء، مع وزير التعليم في الحكومة الموقتة فوزي بومريز وعميد بلدية القبة المكلف موسى مرعي، صرف مرتبات المعينين بالقرار (63) لسنة 2015 وعدم صرف مرتبات معلمي العقود والبالغ عددهم 520 معلمًا ومعلمة وموضوع الفروقات المالية للمعلمين نظام (5) سنوات والمعينين عام ( 1986).

وقال مجلس النواب، في بيان صادر عنه اليوم، إن وزير التعليم أطلع رئيس مجلس النواب على مخرجات اجتماعه السابق بوزير العمل والشؤون الاجتماعية والتي تتمثل في العمل على التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد مرتبات المعينين بالقرار (63) لسنة 2015 وبخصوص تعثر بعض مشاريع الإنشاء لعدة مبانٍ تعليمية بالمدينة.

وأشار وزير التعليم، إلى أنه جارٍ العمل على حل هذه الإشكالية والتي يرجع سببها إلى عزوف الشركات عن التقدم لتنفيذ هذه المشاريع لأسباب عدة.

وأوضح وزير التعليم لرئيس مجلس النواب، أنه أحيل إجراءات صرف مرتبات معلمي العقود والبالغ عددهم 520 معلم ومعلمة إلى وزارة المالية لغرض الحصول على تفويض بمرتباتهم.

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح متابعته لهذه المواضيع مع الجهات ذات الاختصاص لتذليل الصعاب.

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