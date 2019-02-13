الأرصاد توضح مناطق سقوط الأمطار والثلوج خلال الـ48 ساعة القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر معظم مناطق ليبيا خلال 48 ساعة القادمة، بموجة أمطار.

وقال المركز الوطني، في النشرة الخاصة بالأمطار المتوقع سقوطها على بعض مناطق ليبيا، إنه من المتوقع أن تشهد منطقة الساحل الممتد من رأس إجدير حتى طرابلس – سهل الجفارة ومناطق الجبل الغربي، متوقع .

سقوط أمطار من حين لآخر خفيفة إلى متوسطة.

وأشار إلى سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة اليوم ويوم الغد، على الخمس – مصراته – سرت.

وأكد أن مناطق الخليج وبنغازي ومناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي ومناطق الدواخل، تشهد شقوط أمطار متوسطة إلى جيدة وتكون غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد أحيانا، مما يتسبب فى جريان بعض الأودية المحلية، فيما بم يستبعد المركز الوطني للأرصاد، تساقط الثلوج على الجبل الأخضر مساء اليوم وصباح الغد.