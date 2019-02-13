حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء (13 فبراير 2019)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 فبراير 2019, 11:04 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال، تكون  غزيرة خاصة على الشمال الشرقي مع رياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر، وتكون  غزيرة اليوم ويوم الغد على المنطقة  الممتدة من الخمس إلى سرت.

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى (50) كلم/الساعة على المناطق الساحلية، فيما تتراوح
درجات الحرارة القصوى بين (12– 17 ) مْ ولاتتجاوز (09) مْ على الجبل الأخضر.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:-  
سقوط أمطار متوسطة إلى  غزيرة تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد أحيانًا، وتكون غزيرة على بعض المناطق، ما تسبب فى جريان بعض الأودية المحلية واحتمال تساقط الثلوج مساء اليوم على مرتفعات الجبل الأخضر.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (12– 17) مْ ولاتتجاوز (09) مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:  
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجفرة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة على الحمادة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين  (13-16) مْ.

الكفرة - السرسر - تازربو:
السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على السرير مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة على منطقة الكفرة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15- 18) مْ  وتصل إلى (21)مْ على الكفرة  وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

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