4 دول أفريقية بينها ليبيا تتفق على عقد اجتماع في 22 فبراير لمتابعة مبادرة نيامي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 فبراير 2019, 08:56 صباحا
الحدود التونسية - الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

عقد وزراء خارجية الدول الأربع ليبيا والسودان وتشاد والنيجر اجتماعًا على هامش القمة 32 للاتحاد الأفريقي التي عقدت قبل يومين بأديس أبابا، في إطار متابعة مبادرة نيامي بشأن التعاون في مجال تأمين وحماية الحدود للدول الأربع.

وضم الاجتماع كلًا من وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، ووزير خارجية تشاد محمد زين شريف، ووزير خارجية السودان الدرديري محمد أحمد، وسفير النيجر المعتمد لدى الاتحاد الأفريقي زكريا آدم ميجا، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

واتفق الوزراء على عقد الاجتماع الوزاري المشترك بين الوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية بتاريخ 22 فبراير الجاري على أن يسبقه اجتماع تحضيري يومي 20 و 21 من الشهر الجاري، كما تناول الاجتماع عدة مواضيع تتعلق بالإجراءات العملية المتعلقة بحماية الحدود.

واتفقت ليبيا والسودان والنيجر وتشاد خلال اجتماع دبلوماسي-عسكري-أمني عقد في أبريل 2018 بنيامي على خطة تنخرط فيها قواتها المسلحة لمحاربة «الجريمة المنظمة العابرة الحدود الوطنية» في منطقة الساحل.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع حول تحديات أمن الحدود المشتركة إنها «اتفقت على إنشاء آلية تعاون لتأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة الحدود الوطنية».

ولفتت الدول الأربع إلى أن «منطقة جنوب ليبيا أصبحت بؤرة لتهديدات خطرة (...) ومستمرة للدول الأربع، كما أصبحت قاعدة للمنظمات الإرهابية وللمهربين من كل الأنواع ولمجموعات مسلحة مناوئة للدول المجاورة تمارس عمليات خاصة بالمرتزقة وتزيد الأزمة الليبية تفاقمًا».

ويعتبر التنسيق بين القوات الأمنية في دول الساحل مطلبًا أساسيًا للغرب كما لقادة المنطقة لكن المحادثات الهادفة لوضع إطار لهذا التنسيق تسير ببطء شديد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة ...
ليبيا
أمينة الحاسية: الوثيقة الخضراء والإعلان الدستوري لا يلغيان دستور الاستقلال‎
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
جريدة مالطية: حسابات بنكية لشركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
ليبيا
الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي ولا نزال نحقق في الحادثة
عربى
قناة الوسط «WTV» تباشر بثها الكامل في الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير
ليبيا
غوتيريش: حان الوقت للمساعدة في توحيد الشعب الليبي لدفع العملية السياسية عبر ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على مميزات «كيا سبورتاج» 2020