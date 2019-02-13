4 دول أفريقية بينها ليبيا تتفق على عقد اجتماع في 22 فبراير لمتابعة مبادرة نيامي

الحدود التونسية - الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

عقد وزراء خارجية الدول الأربع ليبيا والسودان وتشاد والنيجر اجتماعًا على هامش القمة 32 للاتحاد الأفريقي التي عقدت قبل يومين بأديس أبابا، في إطار متابعة مبادرة نيامي بشأن التعاون في مجال تأمين وحماية الحدود للدول الأربع.

وضم الاجتماع كلًا من وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، ووزير خارجية تشاد محمد زين شريف، ووزير خارجية السودان الدرديري محمد أحمد، وسفير النيجر المعتمد لدى الاتحاد الأفريقي زكريا آدم ميجا، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

واتفق الوزراء على عقد الاجتماع الوزاري المشترك بين الوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية بتاريخ 22 فبراير الجاري على أن يسبقه اجتماع تحضيري يومي 20 و 21 من الشهر الجاري، كما تناول الاجتماع عدة مواضيع تتعلق بالإجراءات العملية المتعلقة بحماية الحدود.

واتفقت ليبيا والسودان والنيجر وتشاد خلال اجتماع دبلوماسي-عسكري-أمني عقد في أبريل 2018 بنيامي على خطة تنخرط فيها قواتها المسلحة لمحاربة «الجريمة المنظمة العابرة الحدود الوطنية» في منطقة الساحل.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع حول تحديات أمن الحدود المشتركة إنها «اتفقت على إنشاء آلية تعاون لتأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة الحدود الوطنية».

ولفتت الدول الأربع إلى أن «منطقة جنوب ليبيا أصبحت بؤرة لتهديدات خطرة (...) ومستمرة للدول الأربع، كما أصبحت قاعدة للمنظمات الإرهابية وللمهربين من كل الأنواع ولمجموعات مسلحة مناوئة للدول المجاورة تمارس عمليات خاصة بالمرتزقة وتزيد الأزمة الليبية تفاقمًا».

ويعتبر التنسيق بين القوات الأمنية في دول الساحل مطلبًا أساسيًا للغرب كما لقادة المنطقة لكن المحادثات الهادفة لوضع إطار لهذا التنسيق تسير ببطء شديد.