إنقاذ 132 مهاجرًا غير شرعي بينهم 10 أطفال شمال منطقة الخمس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 13 فبراير 2019, 07:51 صباحا
مهاجرون غير شرعيين أنقذوا قبالة الزاوية. (صورة من حرس السواحل).

أعلن الناطق الرسمي باسم أركان البحرية الليبية، العميد بحّار أيوب قاسم، إنقاذ 132 مهاجرًا غير شرعي شمال منطقة الخمس.

وقال الناطق باسم البحرية الليبية، في بيان صادر عنه اليوم، إن دورية تابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل (الزورق قمينس) تمكنت الاثنين، من إنقاذ 132 مهاجرًا غير شرعي شمال منطقة الخمس، بينهم 100 رجل ، و22 امرأة  و10 أطفال، مشيرًا إلى أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة.

وأكد قاسم، نقل المهاجرين والوصول بهم إلى نقطة إنزال الخمس عند الساعه 2200 من نفس اليوم، مشيرًا إلى تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء سوق الخميس، بعد تقديم المساعدة الطبية لهم.

ولا تزال السواحل الليبية تسجل تزايدًا لعمليات غرق المهاجرين قبالة ليبيا في رحلات محفوفة بالمخاطر تجاه أوروبا التي لا تزال هي الأخرى مختلفة بشأن خطط الحماية التي تعكف على مناقشتها لوضع تصور يحد من الظاهرة.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

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