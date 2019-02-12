إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل

أصدر رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، أمس الإثنين، قرارا أوقف بموجبه رئيس مجلس إدارة مصرف الصحارى وخمسة مسؤولين آخرين بالمصرف «عن العمل احتياطيا»، وفق قراره رقم 62 لسنة 2019.

وأوضح القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن توقيف المسؤولين الستة المستهدفين بالقرار جاء على خلفية «إهمالهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية وإساءة استعمال سلطاتهم الوظيفية وقيامهم بتصرفات الحقت الضرر بالمال العام».

والموقوفون هم: رئيس مجلس إدارة مصرف الصحارى محمد منصور أبوخضير، والمدير العام للمصرف أبوبكر محمد سالم الوداني، ومدير إدارة شبكة الفروع بالمصرف محمد عبدالباري محمد عريبي، ومساعد مدير إدارة شبكة الفروع حسين أحمد محمد العجمي، ومدير فرع المالية بمصرف الصحارى (سابقا) المختار سعد امحمد محمود، والموظف بمصرف الصحارى فرع المالية أيمن مصطفى أبوزيد صوان.