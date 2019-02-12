حافظ قدور يقدم أوراق اعتماده سفيراً لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 08:11 مساء
قدور يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. (بوابة الوسط)

قدم سفير ليبيا الجديد لدى الاتحاد الأوروبي المكلف من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، حافظ قدور اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بمقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عن سعادته بتعيين سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي وعبّر عن استعداده التام للتعاون من أجل دعم استقرار وأمن ليبيا للوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية ومن أجل أن تستعيد ليبيا دورها الإقليمي والدولي.

من جانبه عبّر السفير الليبي الجديد لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور عن امتنانه للدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا آملًا أن يتم العمل على الوصول إلى اتفاق شراكة وتعاون بين الجانبين الليبي والأوروبي.

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