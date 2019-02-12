«تسييري طبرق» يبحث مع مسؤولي الهيئات القضائية تفعيل المحاكم والنيابات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 07:20 مساء
اجتماع المجلس التسييري مع مسؤولي الهيئات القضائية. (بوابة الوسط)

عقد المجلس التسييري لبلدية طبرق صباح اليوم الثلاثاء اجتماعًا مع مسؤولي الهيئات القضائية بالمدينة، لتفعيل دور المحاكم والنيابات بصورة أكبر.

وحسب ما نشره المجلس البلدي طبرق عبر صفحته على «فيسبوك» فإن المجلس التسييري للبلدية «تشاور مع مسؤولي الهيئات القضائية والنيابة حول تفعيل دور القضاء والنيابة بصورة أكبر والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الصالح العام».

وقال الناطق باسم بلدية طبرق مروان يونس لـ«بوابة الوسط» إن المجتمعين ناقشوا العراقيل التي تواجه عمل الهيئات القضائية وتوفير مقرات لكافة الهيئات القضائية وتفعيل آوامر القبض من الأجهزة الأمنية المختلفة، وتوطين محكمة استئناف طبرق مع توفير مقرات للنيابات الجزئية ومدى تعاون الأجهزة الأمنية مع القضاء.

وأضاف يونس أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مناقشة أسباب «ضعف بعض الأجهزة الأمنية ومحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي كثرت مع استقرار الوضع الأمني في شرق البلاد مع بداية عام 2019 ومناقشة دور التفتيش القضائي وعدم تنفيذ الأحكام من الجهات المسؤولة».

حضر الاجتماع أعضاء المجلس التسييري للبلدية ومركز طبرق الطبي ولجنة الإزالة والأملاك العامة وعدد من مسؤولي الهيئات القضائية في طبرق.

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