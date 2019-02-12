«تيسيري بنغازي» يبحث مع السفير البريطاني دعم مشروعات التنمية في البلدية

السفير البريطاني لدي ليبيا «فرانك بيكر» يزور بلدية بنغازي (الإنترنت)

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر عمران بوجواري، اليوم الثلاثاء، السفير البريطاني لدي ليبيا «فرانك بيكر»، الذي ناقش معه سُبل دعم الاستقرار وتقديم الخدمات والإعمار في مدينة بنغازي.

وناقش الطرفان دعم المملكة البريطانية لمدينة بنغازي، خاصة فيما يتعلق بمشاريع رواد الأعمال من الشباب، وتمكين المرأة والمجتمع المدني، وتقديم الدعم للقطاعات الخدمية في المدينة، وأهمها قطاعات الصحة والتعليم والأمن ونزع مخلفات الحرب، ودعم القطاع الخاص، وتنمية وتطوير البنية التحتية للمدينة وتمكين الشركات البريطانية من العمل في المدينة، وزيادة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة خاصة بعد استقرار الوضع الأمني.

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وأشار «فرانك بيكر» إلى دور المملكة الداعم لبنغازي من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للدعم في ليبيا الذي استهدف تنفيذ عدد من المشاريع وتوفير بعض الاحتياجات خاصة في مجالات التعليم والصحة، بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي.

هذا واستعرض رئيس المجلس التسييري خطة البلدية خلال المرحلة المقبلة، وأهم الأولويات التي تعمل عليها البلدية مؤكدًا أهمية التعاون المشترك خاصة في المجالات الصحية والتعليمة ومختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، وأنه يأمل في تواجد الشركات البريطانية في مدينة بنغازي قريبًا.

السفير البريطاني لدي ليبيا «فرانك بيكر» يزور بلدية بنغازي (الإنترنت)

السفير البريطاني لدي ليبيا «فرانك بيكر» يزور بلدية بنغازي (الإنترنت)

السفير البريطاني لدي ليبيا «فرانك بيكر» يزور بلدية بنغازي (الإنترنت)