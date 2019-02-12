مجلس الأمناء يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 05:27 مساء
اجتماع مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج

عقد مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بحضور أعضاء المجلس الطاهر الجهيمي وزير التخطيط، وفرج بو مطاري وزير المالية، وعلي العيساوي وزير الاقتصاد، وخالد الشرع وكيل وزارة العمل والتأهيل، ومحسن أبوسنينة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.

واستعرض الاجتماع، وفق بيان لحكومة الوفاق على «فيسبوك»، ما أنجزه الصندوق من أعمال سنة 2018، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة تتولى تقييم وضع الصندوق وأداء الشركات التابعة له.

«الإنماء الاقتصادي» يشرف على تجهيز وتوريد احتياجات مستشفى طرابلس الجامعي

وبعدما جرى مناقشة الوضع الإداري والفني، قرر مجلس الأمناء في نهاية الاجتماع إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق وبما يكفل القيام بمهامه على أكمل وجه.

اجتماع مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة ...
ليبيا
أمينة الحاسية: الوثيقة الخضراء والإعلان الدستوري لا يلغيان دستور الاستقلال‎
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
جريدة مالطية: حسابات بنكية لشركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
ليبيا
الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي ولا نزال نحقق في الحادثة
عربى
قناة الوسط «WTV» تباشر بثها الكامل في الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير
ليبيا
غوتيريش: حان الوقت للمساعدة في توحيد الشعب الليبي لدفع العملية السياسية عبر ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على مميزات «كيا سبورتاج» 2020