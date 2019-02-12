كشاف شحات ينظم ندوة علمية حول البيئة‎

الندوة العلمية حول البيئة في شحات. (الإنترنت)

نظم فوج كشاف ومرشدات شحات بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة، ندوة حول دور الكشاف في المحافظة على البيئة.

وقال مسؤول الإعلام بالكشاف ربيع بوربيعة لـ«بوابة الوسط» الاثنين، إن الندوة تأتي في إطار توعية منتسبي الفوج على مستوى الحلقات الكشفية، وتستهدف المراحل العمرية بحلقات الفتيان والمتقدم والجوالة والقادة، إلى جانب مرشحي الترفيع لحلقة الفتيان من الأشبال.

وأضاف أن الندوة تُعزز إدراك الكشافين بأهمية دورهم من خلال المؤسسة الكشفية في المحافظة على البيئة والوسط الذي يعيشون فيه وذلك لاستدامته بشكل سليم، موضحًا أن الندوة حضرها مجلس الفوج ومهندسون ومختصون من هيئة البيئة، إلى جانب الكشافين.

وأضاف بوربيعة أنهم قدموا من جهتهم عروضًا بعدة طرق توضيحية شملت العرض المرئي والإلقاء الشفوي، والذي جرى خلاله فتح المجال للكشافين للتفاعل والاستفهام عما يخص البيئة بصفة عامة.

وأشار مسؤول الإعلام بالكشاف ربيع بوربيعة إلى أن ختام الندوة شهد تكريم الجهات الداعمة لها كالهيئة العامة للبيئة، ورئيس جهاز الهجرة غير الشرعية شحات رمزي رمضان.