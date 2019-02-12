تكليف محمد عبد الونيس مديرًا لمستشفى الشهيد أمحمد المقريف في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 02:56 مساء
مستشفى الشهيد إمحمد المقريف. (صورة من صحة الوفاق)

كلفت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة محمد عبد الونيس عبد الرازق مديرًا عامًا لمستشفى الشهيد إمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي بدلاً عن المدير العام السابق الدكتور عبد الفتاح سليمان الدليمي.

جرى ذلك خلال كتاب احاله مدير مكتب الشؤون القانونية لوكيل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة رقم (28) لسنة 2019م موجهًا إلى رئيس المجلس التسييري أجدابيا، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات، ومدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة بشأن إعفاء مدير عام مستشفى الشهيد امحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي الدكتور عبد الفتاح سليمان الدليمي من منصبه وتكليف محمد عبد الونيس عبد الرازق بدلاً عنه.

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