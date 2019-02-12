وصول شحنة مساعدات إلى «كهرباء سرت» لإنارة طريق الكورنيش

أكد مصدر فني بدائرة كهرباء سرت وصول شحنة من المواد الكهربائية ومعدات الإنارة لطريق الكورنيش، مقدمة من المبادرة الليبية الانتقالية.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هذه المستلزمات الكهربائية ستمكن الفنيين والمهندسين بشركة الكهرباء من إعادة الإنارة للأعمدة الجديدة بطريق الكورنيش بطول عشرة كيلو مترات، وإعادة الإنارة للطريق المظلم منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الشحنة تحتوي على مستلزمات الإنارة بالطريق الساحلي.

يذكر أن المبادرة الليبية الانتقالية، وهي منظمة أميركية، قدمت دعمًا لبلدية سرت في مختلف المجالات.