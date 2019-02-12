منظمة إنسانية تتهم إيطاليا بإبلاغ حرس السواحل الليبي عن قوارب الهجرة في المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 01:48 مساء
قارب يقلّ مهاجرين متوقف في مضيق جبل طارق. (فرانس برس)

اتهمت منظمة إنسانية، إيطاليا، بأنها تبلغ حرس السواحل الليبي عن قوارب الهجرة في البحر المتوسط.

وقال مشروع «ألارم فون» التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية: «لقد فقدنا الاتصال بقارب كان يهيم في عرض البحر وعلى متنه أكثر من مئة مهاجر، ولم نعد قادرين على الوصول إلى الأشخاص الذين يحملهم، وقد تملصت السلطات الإيطالية مرة أخرى من المسؤولية كاملة وأبلغت خفر السواحل الليبي، بشأن هؤلاء»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

ويتابع المشروع الإنساني نشر آخر المستجدات حول قضية الـ150 مهاجرًا، الذين يواجهون صعوبات على متن قارب قبالة سواحل ليبيا، على منصة «تويتر»، معبرًا عن تخوفه من أن «يُعاد هؤلاء الأشخاص إلى معسكرات الاعتقال الرهيبة في ليبيا».

ومشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، تم تأسيسه في أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا. وهو يكرس خط هاتف مباشر منظم ذاتيًا، للاجئين الذين يواجهون صعوبات في مياه البحر المتوسط، على متن القوارب المنكوبة، ليوفر لهم فرصة ثانية لإيصال نداء استغاثتهم. وهو رقم لا يُعنى بالإنقاذ، بل مجرد إنذار لدعم عمليات الإنقاذ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة ...
ليبيا
أمينة الحاسية: الوثيقة الخضراء والإعلان الدستوري لا يلغيان دستور الاستقلال‎
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
جريدة مالطية: حسابات بنكية لشركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
ليبيا
الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي ولا نزال نحقق في الحادثة
عربى
قناة الوسط «WTV» تباشر بثها الكامل في الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير
ليبيا
غوتيريش: حان الوقت للمساعدة في توحيد الشعب الليبي لدفع العملية السياسية عبر ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على مميزات «كيا سبورتاج» 2020