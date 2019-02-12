سكان الحي الجامعي: مسلحون استولوا على قطعة أرض كان سيبنى فوقها مدرسة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 01:26 مساء
قطعة الأرض العامة التي استولت عليها المجموعة المسلحة (بوابة الوسط)

جدد سكان الحي الجامعي مناشدتهم القيادة العامة ورئاسة الأركان ووزارة الداخلية ومديرية أمن بنغازي التدخل العاجل والفوري لـ«إخراج مجموعة مسلحة من الحي استولت على قطعة أرض عامة مخصصة لأن تكون مدرسة عامة».

وقال عدد من سكان الحي الجامعي في بنغازي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء إن «هذه المجموعة استولت على قطعة الأرض بقوة السلاح، وقامت بفك السياج الحديدي المقام على هذه القطعة، كما تم تخطيطها وتقسيمها فيما بينهم كقطع أراضٍ خاصة».

وأكد سكان الحي أنهم «يرفضون رفضًا قاطعًا مثل هذه التصرفات، خصوصًا وأن هذه المجموعة تقيم في مقر داخل الحي الجامعي»، مشيرين إلى أن «ظاهرة الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة بقوة السلاح انتشرت دون وجود أي رادع من قبل الجهات المختصة لهذه المجموعات المسلحة، التي وصلت إلى تنفيذ عمليات خطف من أجل الحصول على تنازل عن محاضر كانت قد فتحت في عدة مراكز للشرطة في حقهم من قبل المتضررين للضغط على المواطنين».

وأشار سكان الحي إلى أنهم «توجهوا إلى عدة جهات دون جدوى، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل الفوري والعاجل للوصول لحل، وإخراج هذه المجموعة التي استولت على قطعة الأرض العامة».

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