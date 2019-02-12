تباين العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 01:03 مساء

تباينت أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية الأكثر تداولًا مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء.

وحافظ الدولار الأميركي على مستوى 4.36 دينار، الذي سجله منذ نحو أسبوعين، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

لكن الجنيه الإسترليني كان أبرز المتراجعين بفارق 5 قروش، إذ سجل 5.45 دينار اليوم مقابل 5.50 دينار أمس في السوق الموازية.

وفي حين تراجع اليورو على نحو طفيف بفارق قرش واحد، مسجلًا 4.92 دينار مقارنة بـ 4.93 دينار أمس، استقرت الليرة التركية عند مستوى 0.82 دينار.

في المقابل ارتفع الدينار التونسي إلى 1.40 دينار اليوم، مقابل 1.38 دينار أمس وبفارق قرشين اثنين.

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