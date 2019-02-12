سفير هولندا: ليبيا بحاجة إلى تشجيع العمل التجاري الحر والمشروعات الجديدة

سفير هولندا خلال لقائه عميد مصراتة. (صورة من صفحة السفير الهولندي بتويتر)

بحث سفير هولندا لدى ليبيا، لارس مارس توميرس، مع عميد بلدية مصراتة سبل التعاون الثنائي بين الجانبين على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

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وقال السفير الهولندي لدى ليبيا، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء: «ممتن للاستقبال الحافل من عميد بلدية مصراتة الذي يقدم قيادة قوية ودعمًا لبلديات أخرى».

وأضاف السفير: «نحن بحاجة إلى التعاون في تشجيع مزيد من العمل التجاري الحر والمشروعات الجديدة، والتمويل متناهي الصغر وإمكانات التجارة المتخصصة».

وقال إن ليبيا تستفيد من المناطق التي تنعم باستقرار داخلها.

وكان نواب مدينة مصراتة، طالبوا سفيري هولندا والاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بـ«ضرورة ممارسة كل الضغوط الممكنة لتجنب اندلاع أية مواجهات عسكرية في الجنوب»، مشيرين إلى أن أي «عمل عسكري يستهدف عاصمة البلاد سيطيح حالة السلم الهش، ويدخل البلد في صراع مميت الرابح فيه خاسر».

وأبدى النواب «استغرابهم من عدم وجود دعم حقيقي للعملية السياسية في ليبيا من قبل الدول الاوربية، ما أسفر عن بوابة بعرض 2000 كيلومتر للهجرة غير الشرعية»، مشيرين إلى أن «الحل الأول لوقف هذه الهجرة التي تعاني منها أوروبا هو الاستقرار السياسي في ليبيا».