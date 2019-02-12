تعطل جهاز التصوير المقطعي بمستشفى بني وليد العام

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 11:48 صباحا

أعلنت إدارة مستشفى بني وليد العام بمدينة بني وليد، تعطل جهاز التصوير المقطعي بالمستشفى، مؤكدة أن عملية الصيانة جارية، تمهيدًا لعودة عمل الجهاز، لخدمة المواطنين والمرضى المترددين على المستشفى.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام حاتم التويجر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن هناك عطلًا في الطابعة الخاصة بالأفلام التصويرية للجهاز، مشيرًا إلى أنه سيستأنف العمل فور الانتهاء من صيانته.

ويعد جهاز التصوير المقطعي بمستشفى بني وليد العام، من الأجهزة الحديثة بالمستشفى، حيث يستخدم في تصوير الحالات الطبية المختلفة مثل متابعة الأورام والتشخيص المبكر لها.

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