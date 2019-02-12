حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء (12 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي بتقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار، مع رياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

سقوط أمطار من حين لآخر تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد أحيانًا، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، لتتراوح درجات الحـرارة القصوى بين (14-16) مْ ولا تتجاوز (11) مْ على المناطق الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:-

تكاثر للسحب الممطرة من بعد ظهر اليوم مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد أحيانًا، وتكون الأمطار جيدة إلى غزيرة من يوم الغد على بعض المناطق واحتمال تساقط الثلوج ليلة الأربعاء على مرتفعات الجبل الأخضر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون نشطة يوم الغد مثيرة للأتربة على الدواخل، فيما تتراوح درجـات الـحرارة القصـوى بين (16– 20 ) مْ ولا تتجاوز (14) مْ على الجبل الأخضر وتسجل انخفاضًا ملحوظًا بعد ظهر اليوم.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار مساء اليوم على الحمادة والجفرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط اليوم على غدامس – الحمادة والجفرة مثيرة للأتربة وتشمل يوم الغد باقي المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (17-21) مْ، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة - تازربو - السرير:

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار على السرير، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة.

وتتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (19- 21) مْ، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا من يوم الغد على أغلب المناطق.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا: