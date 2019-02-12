بعد توقف 7 سنوات.. بدء تركيب جهاز رنين مغناطيسي بمركز سبها الطبي

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 09:50 صباحا
بدء تركيب جهاز رنين مغناطيسي بمركز سبها الطبي. (صورة من المكتب الإعلامي لمركز سبها)

بدأت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني أعمال تركيب جهاز رنين مغناطيسي جديد بدلاً عن الجهاز المتوقف منذ زمن.

وقال المكتب الإعلامي بمركز سبها الطبي، في بيان صادر عنها مساء الإثنين، إن تركيب الجهاز جاء بعد «ارتفاع سعر الكشف على الجهاز في الخاص إن وجد، مما أصبح من نوادر الأمور في الوصول إليه للمرضى في المنطقة الجنوبية».

وقال المدير العام لمركز سبها الطبي الدكتور عبدالرحمن عريش إن وزارة الصحة بحكومة الوفاق وقّعت عقد استبدال لجهاز الرنين العاطل بالمركز، بتكليف شركة (الصدى) وكيل الشركة المصنعة جهاز الرنين (فيلبس) المعنية بالمعدات والأجهزة الطبية في وزارة الصحة الليبية.

وتقدمت إدارة مركز سبها الطبي والعاملون بالمركز وسكان الجنوب الليبي بالشكر للدكتور محمد هيثم وكيل عام وزارة الصحة، للجهد المبذول من أجل تطوير وتحسين مستوى الخدمات الطبية بمركز سبها الطبي.

بدء تركيب جهاز رنين مغناطيسي بمركز سبها الطبي. (صورة من المكتب الإعلامي لمركز سبها)
بدء تركيب جهاز رنين مغناطيسي بمركز سبها الطبي. (صورة من المكتب الإعلامي لمركز سبها)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة ...
ليبيا
أمينة الحاسية: الوثيقة الخضراء والإعلان الدستوري لا يلغيان دستور الاستقلال‎
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
جريدة مالطية: حسابات بنكية لشركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
ليبيا
الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي ولا نزال نحقق في الحادثة
عربى
قناة الوسط «WTV» تباشر بثها الكامل في الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير
ليبيا
غوتيريش: حان الوقت للمساعدة في توحيد الشعب الليبي لدفع العملية السياسية عبر ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على مميزات «كيا سبورتاج» 2020