أسعار النفط تهبط بفعل المخاوف المحيطة بمباحثات التجارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 07:57 صباحا
مصفاة نفط في النرويج. رويترز

هبطت أسعار النفط، الإثنين، حيث ألقت المخاوف التي تحيط باستئناف المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بظلالها على الدعم الذي تلقاه الخام من جهود كبح المعروض التي تقودها أوبك.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 59 سنتًا، أو ما يعادل 0.95 بالمئة، لتبلغ في التسوية 61.51 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتًا، أو ما يعادل 0.59 بالمئة، لتبلغ في التسوية 52.41 دولار للبرميل.

واستؤنفت المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل إجراء مباحثات رفيعة المستوى في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

غير أن بكين عبرت عن غضبها من إبحار سفينتين حربيتين أميركيتين يوم الإثنين قرب جزر تدّعي الصين السيادة عليها في بحر الصين الجنوبي، في وقت يحاول فيه البلدان التوصل إلى اتفاق قبل مهلة تنتهي في أول مارس عندما ترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، التي تقدر بنحو 200 مليار دولار، إلى 25% من 10%.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يعتزم الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل الأول من مارس، الأمر الذي خيم بظلاله القاتمة على آمال التوصل إلى اتفاق تجاري بسرعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة ...
ليبيا
أمينة الحاسية: الوثيقة الخضراء والإعلان الدستوري لا يلغيان دستور الاستقلال‎
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
جريدة مالطية: حسابات بنكية لشركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
ليبيا
الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي ولا نزال نحقق في الحادثة
عربى
قناة الوسط «WTV» تباشر بثها الكامل في الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير
ليبيا
غوتيريش: حان الوقت للمساعدة في توحيد الشعب الليبي لدفع العملية السياسية عبر ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على مميزات «كيا سبورتاج» 2020