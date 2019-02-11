بلدي سبها يزوّد العيادات الطبية بمولدات كهربائية وشحنة أدوية

شحنة أدوية جرى تسليمها إلى عدة عيادات طبية بنطاق بلدية سبها

سلّم عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، مولدات كهربائية وشحنة أدوية إلى عدة عيادات طبية بنطاق البلدية، للمساعدة في التخفيف من أزمات القطاع الطبي في سبها.

وقال مدير إدارة المشروعات بالمجلس البلدي سبها، حسن ماضي، إنّ عميد بلدية سبها حامد الخيالي سلّم عيادة المنشية مولدًا كهربائيًا، كما سلم عيادة القاهرة الواقعة بحي الطيوري مولدًا آخر، بالإضافة إلى شحنة من الأدوية إلى عيادة الكرامة.

وأضاف ماضي أنّ تزويد هذه الجهات بالاحتياجات الطبية يأتي في إطار تعاون المجلس البلدي سبها مع المنظمات الدولية لدعم المؤسسات التابعة له داخل البلدية.‎

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ومن جانبه قال محمد أبو عريضة مدير مفوضية المجتمع المدني سبها إنّ وفدًا زار حي الطيوري وحي المنشية في إطار الدعم المؤسساتي لمختلف أحياء مدينة سبها.

وأشار إلى أنه جرى تقديم دعم صحي وأجهزة مختبرات ومعدات جراحة كاملة، وجهاز تعقيم، وذلك لمختلف المراكز الصحية في المدينة.

مولدات كهربائية جرى تسليمها إلى عدة عيادات طبية بنطاق بلدية سبها