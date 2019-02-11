انتشال 3 جثث في المدينة القديمة بدرنة

عناصر الهلال الأحمر ينتشلون جثث في درنة. (الهلال الأحمر)

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع درنة قيام فريقه بانتشال ثلاث جثث من منطقة المدينة القديمة، أمس الأحد، دون أن يذكر أية تفاصيل حول هوية أصحاب الجثث.

وأضاف المكتب الإعلامي للهلال الأحمر أنّ «عملية الانتشال جاءت بعد ورود بلاغ من قبل الجهات الموجودة في تلك المنطقة».

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وأوضح أنه جرى «تسليم الجثث إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات، ليتم بعدها دفنها عن طريق شباب الكشاف والمرشدات درنة».

يذكر أن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، أكد أن قوات الجيش الليبي تخوض الآن «قتال الجيب الأخير» ضد مقاتلي مجلس شورى مجاهدي درنة، واصفًا الاشتباكات الجارية بأنها الأصعب والأعنف منذ انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على المدينة.

عناصر الهلال الأحمر ينتشلون جثث في درنة. (الهلال الأحمر)

عناصر الهلال الأحمر ينتشلون جثث في درنة. (الهلال الأحمر)