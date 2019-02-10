«عمليات القوات الجوية» تحظر استخدام مطارات ومهابط الجنوب بدون تصريح

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 فبراير 2019, 08:59 مساء

جددت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مساء اليوم الأحد، إعلانها «أن الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور إلا بعد موافقة غرفة عمليات القوات الجوية».

وجاء في الإعلان الذي نشره الناطق باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري عبر صفحته على «فيسبوك» أن «أي طائرة في هذا المجال بدون تصريح سيتم إجبارها على الهبوط»، محذرا من أنه «عند عدم امتثالها للأوامر ستعامل كهدف معادٍ».

كما نبهت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة إلى أن «أي طائرة أجنبية تهبط حتى في المهابط الترابية ستكون هدفا مشروعا لمقاتلات السلاح الجوي العربي الليبي لأن المنطقة معلن عنها منطقة عمليات حربية وحتى إشعار آخر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سورية..«الإرهابيون» في مرمى المدفعية الفرنسية
عربى
بالصور: نجاح وتميز لسباق العاصمة للعدو الريفي
رياضة محلية
الأمير فيليب يتخلى عن رخصة القيادة بعد تسببه في حادث سير
منوعات
كاركاتير خيري - السفارات في كل مكان
كاريكاتير
كاركاتير حليم - حكام العرب
كاريكاتير
الحزب الحاكم بالجزائر يعلن ترشيح بوتفليقة رسميًّا لولاية خامسة
عربى
رحلة جوية من طرابلس وأخرى من بنغازي لمواجهة ليبيا أمام جنوب أفريقيا في تونس
رياضة محلية
الجيش التشادي يعلن أسر 250 «إرهابيًا» تسللوا من ليبيا
ليبيا
محمود النمار: الإعلام وراء عدم وصول الفن الليبي للعالمية
ثقافة وفن
بوشناف يأمر بحجز السيارات ذات الزجاج المعتم ومصادرتها حال تكرار المخالفة
ليبيا
كم يبلغ احتياطي النفط في ليبيا والدول العربية؟
ليبيا
من السودان إلى ليبيا ثم رومانيا.. رحلة أم وأطفالها الستة بحثًا عن الأمان
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المناعة البشرية في مرمى هذا الخطر