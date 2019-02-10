بعد استقالة المسوري... تحالف القوى الوطنية يعيد تشكيل مكتبه السياسي

أعلن تحالف القوى الوطنية، اليوم الأحد، عن إعادة تشكيل مكتبه السياسي «من 12 عضوا» و«تكليف الأمين العام للتحالف بإعادة تشكيل الأمانة العامة» وفق ما نشره رئيس التحالف الدكتور محمود جبريل عبر صفحته على «فيسبوك».

وبحسب ما نشره جبريل فإن هذه الإجراءات جاءت «بناء على الاجتماع التقابلي بين رئاسة الحزب ورئاسة الهيئة والأمانة العامة المنعقد بتاريخ (2 فبرير الجاري) وتوصيات الهيئة العليا حول أداء المكتب السياسي والأمانة العامة».

وأضاف أنه «استناداً على مبدأ المشاركة في العمل السياسي وإتاحة الفرص بين الأعضاء، ولتطوير وتحسين الأداء الإداري والسياسي للتحالف. صدر قرار رقم (1 ) لسنة 2019م من رئيس الحزب باعتبار منصب نائب الرئيس شاغراً لحين انعقاد الاجتماع القادم للهيئة العليا».

وأكد جبريل أنه «تم تكليف الأمين العام للتحالف بإعادة تشكيل الأمانة العامة. وأعيد كذلك تشكيل المكتب السياسي من 12 عضوا. وأصدر كذلك رسائل شكر لأعضاء المكتب السياسي السابق على كل المجهودات التي بُذلت من أجل الارتقاء بالحزب وتمنى لهم الرئاسة التوفيق في مهامهم الجديدة».

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وقدم عضو المجلس الأعلى للدولة صفوان المسوري، اليوم الأحد، استقالته من تحالف القوى الوطنية، على خلفية ما وصفه بـ«وضع مقصود للعراقيل» أمامه و«تعمد لخلق فجوة داخل مكتب الرئاسة عن طريق الوشاية من بعض المتنفذين في الحزب».