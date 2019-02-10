بعد استقالة المسوري... تحالف القوى الوطنية يعيد تشكيل مكتبه السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 فبراير 2019, 08:04 مساء

أعلن تحالف القوى الوطنية، اليوم الأحد، عن إعادة تشكيل مكتبه السياسي «من 12 عضوا» و«تكليف الأمين العام للتحالف بإعادة تشكيل الأمانة العامة» وفق ما نشره رئيس التحالف الدكتور محمود جبريل عبر صفحته على «فيسبوك».

وبحسب ما نشره جبريل فإن هذه الإجراءات جاءت «بناء على الاجتماع التقابلي بين رئاسة الحزب ورئاسة الهيئة والأمانة العامة المنعقد بتاريخ (2 فبرير الجاري) وتوصيات الهيئة العليا حول أداء المكتب السياسي والأمانة العامة».

وأضاف أنه «استناداً على مبدأ المشاركة في العمل السياسي وإتاحة الفرص بين الأعضاء، ولتطوير وتحسين الأداء الإداري والسياسي للتحالف. صدر قرار رقم (1 ) لسنة 2019م من رئيس الحزب باعتبار منصب نائب الرئيس شاغراً لحين انعقاد الاجتماع القادم للهيئة العليا».

وأكد جبريل أنه «تم تكليف الأمين العام للتحالف بإعادة تشكيل الأمانة العامة. وأعيد كذلك تشكيل المكتب السياسي من 12 عضوا. وأصدر كذلك رسائل شكر لأعضاء المكتب السياسي السابق على كل المجهودات التي بُذلت من أجل الارتقاء بالحزب وتمنى لهم الرئاسة التوفيق في مهامهم الجديدة».

اقرا أيضا: استقالة صفوان المسوري من تحالف القوى الوطنية

وقدم عضو المجلس الأعلى للدولة صفوان المسوري، اليوم الأحد، استقالته من تحالف القوى الوطنية، على خلفية ما وصفه بـ«وضع مقصود للعراقيل» أمامه و«تعمد لخلق فجوة داخل مكتب الرئاسة عن طريق الوشاية من بعض المتنفذين في الحزب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سورية..«الإرهابيون» في مرمى المدفعية الفرنسية
عربى
بالصور: نجاح وتميز لسباق العاصمة للعدو الريفي
رياضة محلية
الأمير فيليب يتخلى عن رخصة القيادة بعد تسببه في حادث سير
منوعات
كاركاتير خيري - السفارات في كل مكان
كاريكاتير
كاركاتير حليم - حكام العرب
كاريكاتير
الحزب الحاكم بالجزائر يعلن ترشيح بوتفليقة رسميًّا لولاية خامسة
عربى
رحلة جوية من طرابلس وأخرى من بنغازي لمواجهة ليبيا أمام جنوب أفريقيا في تونس
رياضة محلية
الجيش التشادي يعلن أسر 250 «إرهابيًا» تسللوا من ليبيا
ليبيا
محمود النمار: الإعلام وراء عدم وصول الفن الليبي للعالمية
ثقافة وفن
بوشناف يأمر بحجز السيارات ذات الزجاج المعتم ومصادرتها حال تكرار المخالفة
ليبيا
كم يبلغ احتياطي النفط في ليبيا والدول العربية؟
ليبيا
من السودان إلى ليبيا ثم رومانيا.. رحلة أم وأطفالها الستة بحثًا عن الأمان
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المناعة البشرية في مرمى هذا الخطر