تكليف شركة محلية بصيانة وترميم الطرق الرئيسية في طبرق

الشركة المكلفة بترميم الطرق أثناء مباشرة العمل بأحد شوارع طبرق. (الإنترنت)

كلف المجلس التسييري لبلدية طبرق اليوم الأحد إحدى الشركات المحلية بأعمال الصيانة وترميم كافة التصدعات والتشققات والحفر بالطرق الرئيسية وجزر الدوران داخل المدينة.

وقال مدير مكتب مشروعات بلدية طبرق المهندس ناصر شرح البال لـ«بوابة الوسط» إن الحفر والتصدعات والتشققات في بعض الطرق وجزر الدوران داخل المدينة «تسببت في ازدحام شديد بسبب أن أصحاب المركبات الآلية لا يستطيعون السير عليها بسرعة مضطرين للتوقف لتفادي هذه الحفر الخطرة والتي تقلل من عمر السيارة بل وتتسبب في إتلافها».

وأضاف شرح البال أن بلدية طبرق تلقت شكاوى عديدة من بعض المواطنين بخصوص هذا الأمر، ما دفع المجلس التسييري للبلدية إلى «تكليف شركة رحاب المدينة للمقاولات العامة وهي شركة وطنية محلية بترميم هذه الحفر وإصلاحها».

وأكد مدير مكتب المشروعات ببلدية طبرق أن الشركة المكلفة ستقوم في هذا الشأن بـ«عمل مجاني» كما أكد أن «البلدية لم تدفع درهما واحدا للشركة» مشيدا بجهود مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها لخدمة مدينة طبرق.

ونوه شرح البال إلى «تكليف قوة أمنية من الدعم المركزي وقسم المرور لمرافقة الشركة أثناء عملها داخل المدينة تفاديا للازدحام ولتنظيم حركة السير»، مطالبا الجميع ضرورة التعاون مع الشركة والعاملين بها.