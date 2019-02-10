الحكومة الموقتة: تسيير مواد غذائية مجانية لبلديات الجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 فبراير 2019, 03:42 مساء
إحدى قوافل المساعدات للجنوب الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الموقتة عن تسيير قافلة مواد غذائية مجانية لبلديات الجنوب الليبي.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي صادر اليوم الأحد، أن السلع المجانية تشمل الدقيق، والأرز، والسكر، والطماطم، والزيت، مشيرا إلى توزيع السلع من خلال الجمعيات الاستهلاكية.

ونوهت إلى أن القافلة جاءت بتعليمات من رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني من خلال صندوق موازنة الأسعار.

وأشارت إلى تسيير القافلة إلى وحدة الصندوق بفرع المنطقة الجنوبية سبها الذي يغطي احتياجات بلدية سبها، ووحدة براك الشاطي لاحتياجات بلديتي الشاطئ والشويرف.

أما وحدة أوباري فتغطي احتياجات أوباري والغريفة وبنت بيه، ووحدة غات لاحتياجات غات والعوينات والبركت، ووحدة مرزق التي تغطي بلديات مرزق وتراغن وأم الأرانب والقطرون ووادي عتبة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين بالتوجه لجمعياتهم لإستلام المخصص بالمجان، داعية مراقبي الاقتصاد بالبلديات الاشراف والمتابعة والتاكيد علي مجانية السلع.
 

وحدات صندوق موازنة الأسعار
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