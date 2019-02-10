«دفاع الوفاق» تطلب دعم إيطاليا في (5 +5)

وكيل وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق لدى استقباله السفير الإيطالي والملحق العسكري. (بوابة الوسط)

استقبل وكيل وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق أوحيدة عبدالله نجم، بمكتبه بطرابلس صباح اليوم الأحد السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي فريمالدي والملحق العسكري الإيطالي في ليبيا باتريسيو ربالينو.

ودعا وكيل وزارة الدفاع إلى ضرورة تعميق التعاون، وخاصة في مجال الدفاع والتدريب العسكري والمنح الدراسية، وأضاف «ليبيا تتطلع إلى تعاون أكبر من قبل إيطاليا».

ونوه إلى أن ليبيا ستكون في حاجة لدعم أصدقائها وخاصة في دولة إيطاليا بعد أن تسلمت رئاسة مبادرة 5+5 للعام 2019 ميلادية، معربًا عن التطلع إلى «تعاون أكبر وتدريب مشترك في هذا المجال» .

بدوره، قال السفير الإيطالي: «علينا استغلال تسلم ليبيا رئاسة مبادرة 5+5 دفاع لعام 2019 ميلادية، وذلك بزيادة العمل المشترك، وخاصة في المجال البحري لأن حوض البحر الأبيض المتوسط يجمعنا جميعًا ونريد له أن يكون بحيرة أمن وسلام دائم».

يشار إلى أن مبادرة (5+5) انطلقت في العام 2003 بهدف تنمية التعاون الإقليمي في المجال الأمني، وتضم في عضويتها إضافة إلى ليبيا كلاً من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا.