ميناء الخمس يعلن تفاصيل جديدة بشأن المدرعات التركية

طرابلس - بوابة الوسط: أحمد الخميسي | الأحد 10 فبراير 2019, 02:36 مساء
سيارات عسكرية جرى ضبطها في ميناء الخمس الأسبوع الماضي. (الإنترنت)

أعلن ميناء الخمس تفاصيل جديدة عن المدرعات التي جرى ضبطها لدى قدومها من تركيا الأسبوع الماضي.

وقال رئيس لجنة المتابعة بالميناء، محمد القويري، لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد إن شحنة المدرعات التي تعود إلى جهاز المباحت العامة التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني تتكون من 9 سيارات هجومية مصفحة من نوع «تويوتا سيراليون»، مع مدرعات قتالية مدرعة تركية الصنع في خمس حاويات. أربع منها بطول 40 قدمًا، وواحدة بطول 20 قدمًا على متنها سيارات عسكرية رباعية الدفع و9 مدرعات.

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وأوضح أن قوة مكافحة الإرهاب الموجودة بالخمس زارت الميناء، وراجعت جميع الإجراءات المتعلقة بالشحنة من اسم الشركة الخاصة الموردة، والجهة القادمة منها والغرض من الاستيراد وسببه، مؤكدًا أن الميناء تحت سيطرة الدولة من جيش وشرطة وحرس الجمارك.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، الجمعة الماضي، أنها تسلمت شحنة المركبات العسكرية التي ضُبطت بميناء الخمس قبل يومين، على ظهر السفينة (ماركو) التي تحمل العلم المالطي.

وأوضحت في بيان لها، أنه بشأن الموضوع المثار حول ضبط حاويات تحمل مركبات بميناء الخمس على ظهر السفينة (ماركو) التي تحمل العلم المالطي، فإن هذه المركبات التي تم ضبطها بميناء الخمس تسلمتها وزارة الداخلية بناء على التعليمات الصادرة من النائب العام، والتي تقضي بالتحفظ عليها وحراستها إلى حين استكمال التحقيقات بشأنها.

كانت مصلحة الجمارك أعلنت الأربعاء الماضي ضبط 9 سيارات عسكرية ومدرعة مصفحة في ميناء الخمس البحري.

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