مساهل: الجزائر منشغلة بتأثيرات الوضع الليبي على المنطقة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأحد 10 فبراير 2019, 02:31 مساء
مساهل وغسان سلامة (أرشيفية الإنترنت)

جدد وزير الخارجية الجزائري، عبدالقادر مساهل، دعمه الجهود الأممية الساعية لحل الأزمة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، ومسؤولة المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في أديس أبابا اليوم الأحد، إذ عبّر الوزير الجزائري عن انشغال بلاده بتأثير الوضع في ليبيا على الأمن الإقليمي في المنطقة.

وأوضح مساهل خلال الاجتماعين اللذين عقدا على هامش قمة الاتحاد الأفريقي أن الجزائر لها اتصالات مع الأطراف الليبية كافة، من أجل إتمام الحوار والمصالحة الكفيلة بعودة الاستقرار «في هذا البلد الشقيق والجار».

كما تطرق مساهل في اللقاءين إلى الوضع في منطقة الساحل والصحراء بما في ذلك مالي وليبيا، وسُبل التعاون داخل منطقة البحر الأبيض المتوسط، والوضع في المغرب العربي.

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