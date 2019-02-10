إخلاء معسكر الوحدات الأمنية من المدنيين في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 10 فبراير 2019, 01:39 مساء
مدرعات تابعة لقوة حماية وتأمين سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

كلف آمر قوة حماية وتأمين سرت العميد النعاس عبد الله النعاس، اليوم الأحد، الكتيبة 16 مشاة إخلاء موقع معسكر الوحدات الأمنية بسرت من المتواجدين فيه، من مدنيين بعائلاتهم، منذ سنوات خلال 48 ساعة.

وقال مصدر بغرفة حماية سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن مهمة الكتيبة بدأت اليوم إلى موقع المعسكر بطريق الـ 700، مشيرًا إلى أن ذلك كان بناء على أوامر آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد.

وتتمثل مهمة الكتيبة في إخلاء جميع المقار العسكرية بالكامل، وتسليمها لقوة حماية سرت، فى إطار تفعيل المؤسسة العسكرية وتكليف آمر لمنطقة سرت.

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