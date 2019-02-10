غوتيريس يبحث مع الرئيسين المصري والتونسي الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 فبراير 2019, 01:11 مساء
غوتيريس والسيسي خلال لقاء في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الأفريقي. (البعثة الأممية)

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المسائل الإقليمية بما فيها تطبيق خطة الأمم المتحدة في ليبيا، وذلك على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

وذكرت الصفحة الرسمية للبعثة الأممية في ليبيا، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن غوتيريس بحث مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الوضع في ليبيا.

كان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، التقى أمس في أديس أبابا وزيري الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، والتونسي خميس الجهيناوي؛ لمناقشة آخر التطورات في ليبيا

وجدد الوزير مساهل، خلال اللقاء، دعم بلاده جهود الأمم المتحدة في ليبيا، فيما أعرب سلامة خلال لقائه مع الوزير التونسي عن تقديره لدعم تونس المستمر لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الأزمة الليبية.

غوتيريس والسبسي خلال لقاء في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الأفريقي. (البعثة الأممية)
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