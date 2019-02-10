500 إصابة بـ«الليشمانيا» في تاورغاء

جانب من علاج الحالات المصابة بالليشمانيا بمستشفى تاورغاء العام (الإنترنت)

باشر مستشفى تاورغاء العام علاج مرض الليشمانيا بعد تسلمه 100 حقنة لعلاج الحالات المصابة، فيما سجلت 500 إصابة في المدينة.

وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن مستشفى تاورغاء العام تسلم الأسبوع الماضي 100 حقنة كشحنة أولى فقط، منوهًا إلى تكليف أطباء مدربين لعلاج مرضى الليشمانيا في المستشفى.

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وأضاف النجار أنه سيتم تسليمهم شحنة أخرى لعلاج باقي الحالات، مؤكدًا أن الحالات التي سُجِّلت في بلدة تاورغاء تصل إلى 500 حالة مرضية، وأن الكمية التي تسلمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض 2500 حقنة فقط، جاءت من منظمة الصحة العالمية.

ومن المقرر أن ترسل منظمة الصحة العالمية شحنات أخرى لعلاج باقي الحالات في ليبيا، التي وصلت إلى أكثر من 5000 حاله فعليًّا. ومن المتوقع أن ترتفع خلال شهري فبراير ومارس؛ لآن هذا موسم انتشارها، من شهر ديسمبر حتى مارس.

ولم تجلب الجهات المختصة في ليبيا أية شحنات طبية لعلاج المرض، ولم تتخذ أي إجراءات حتى الآن، حسب النجار.

جانب من علاج الحالات المصابة باللشمانيا بمستشفى تاورغاء العام (الإنترنت)

جانب من علاج الحالات المصابة باللشمانيا بمستشفى تاورغاء العام (الإنترنت)