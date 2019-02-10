قتيلان و355 مصابًا ضحايا المشاجرات في بنغازي يناير الماضي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 10 فبراير 2019, 12:14 مساء
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي. (الإنترنت)

أكدت مصادر طبية مقتل شخصين وإصابة 355 آخرين، جراء المشاجرات المسلحة بالأعيرة النارية والأسلحة البيضاء، التي وقعت بمناطق متفرقة من مدينة بنغازي، خلال شهر يناير الماضي.

وقالت المصادر في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث تسلم جثماني عبد الله فتحي عبد الله، وأحمد رجب الشامخ، بالإضافة إلى 355 جريحًا إصاباتهم متفاوتة بين «البسيطة» و«المتوسطة» و«الحرجة».

وأوضحت المصادر أن «غالبية مصابي المشاجرات من الشباب، بالإضافة إلى مصابين بالأعيرة النارية»، مشيرة إلى أن أغلب الفئات العمرية للشباب تتراوح بين 18 و30 عامًا».

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واستقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي «4016 حالة من ضحايا المشاجرات والسطو المسلح والاعتداءات المنزلية خلال العام 2018، مقابل 4017 حالة خلال العام 2017، و3039 حالة خلال العام 2016، و1635 حالة خلال العام 2015».

وتعاني بنغازي كغيرها من المدن الليبية فوضى انتشار السلاح، الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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