تعهدات أميركية بدعم «الوفاق» في مكافحة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 فبراير 2019, 10:45 صباحا
المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة. (الإنترنت)

أجرى وزير الخارجية المفوض، محمد سيالة، لقاءات مع مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي الأميركي كاثرين ويلبارغر، وكبير مديري مجلس الأمن القومي سيريل سارت، وتلقى خلال اللقاءين تعهدات أميركية باستمرار الدعم في مجال مكافحة الإرهاب.

وبحث سيالة مع كاثرين ويلبارغر، بمقر وزارة الدفاع الأميركية بواشنطن، تعزيز التعاون بشأن الأمن والدفاع، لاسيما في مجال مكافحة المجموعات الإرهابية، وتعزيز القدرات الوطنية في تأمين الحدود، ومكافحة تسلل المجموعات المسلحة وشبكات التهريب عبر الحدود.

وأكدت المسؤولة الأميركية عزم حكومتها على الاستمرار في تقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني في المجالات المذكورة، بما في ذلك تعزيز برامج بناء القدرات.

كما بحث وزير الخارجية المفوض مع كبير مديري مجلس الأمن القومي التحديات الأمنية والسياسية الراهنة التي تواجه العملية الانتقالية، خاصة فيما يتعلق بإجراء الاستفتاء على الدستور وعقد الانتخابات هذا العام، كما تم التركيز على التحديات المتعلقة بمكافحة المجموعات الإرهابية وشبكات التهريب عبر الحدود.

وأكد المسؤول الأميركي التزام حكومته بمواصلة تقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني في جهودها للدفع بالعملية السياسية، ومواصلة تقديم الدعم التقني لبرامج بناء القدرات في المجالات الأمنية، ودعم بناء المؤسسات ذات العلاقة.

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