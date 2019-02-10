إحباط عملية سطو مسلح في بنغازي

ألقت شرطة النجدة في بنغازي القبض على شخصين متلسبين أثناء عملية سطو مسلح قرب المدينه الرياضية.

وأكد مسؤول مكتب الإعلام بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقته الرائد طارق الخراز في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن دورية تابعة لوحدة القبض والتحري بقسم النجدة شاهدت شخصين يحملان سلاح ناري وسلاح أبيض يتشاجران مع شخصين أخرين، فترجل أعضاء الدورية فأتضح بإنها عملية سطو مسلح على سيارة على متنها مواطنين اثنين.

وعقب القاء القبض على المتهمين أتضح أن عملية السطو المسلح كانت بغرض سرقة هواتف أموال، بعد أن تم أعتراض سيارة على الطريق بجزيرة دوران المدينة الرياضية، فتم القبض عليهما والانتقال بهما إلى القسم.

وأضاف الخراز، أن تمت التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهما، وسيتم تسليمهم للجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه حيالهما.