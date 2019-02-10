سلامة يلتقي وزير الخارجية التونسي

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ألتقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا لـ«مناقشة العملية السياسية الليبية».

وأعرب غسان سلامة عن «تقديره لدعم تونس المستمر لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الأزمة الليبية».

يذكر أن البعثة الأممية أعلنت أن السبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة، «سيناقشان مع قادة الاتحاد الأفريقي سبل حماية سيادة ليبيا وإنهاء التدخل في شؤونها».

وطالب الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بضرورة إبداء تعاون أوثق معه لإدارة الأزمة الليبية.

وبدأت اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بليبيا التابعة للاتحاد الأفريقي اجتماعًا في العاصمة الأثيوبية قبل انطلاق أعمال القمة الثانية والثلاثين للاتحاد.

وقال مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، لإذاعة فرنسا الدولية اليوم: «إنه من الضروري أن يتعاون غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بشكل أفضل معنا نحن الأفارقة».