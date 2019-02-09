غوتيريس وسلامة يناقشان مع القادة الأفارقة حماية سيادة ليبيا وإنهاء التدخل في شؤونها

سلامة وغوتيريس بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة، «سيناقشان مع قادة الاتحاد الأفريقي سبل حماية سيادة ليبيا وإنهاء التدخل في شؤونها».

وأوضحت البعثة، عبر حسابها على موقع «تويتر»، أن سلامة التقى اليوم السبت، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في العاصمة الإثيوبية على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التي ستنعقد في أديس أبابا.

ونقلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن رئيسها غسان سلامة قوله: «بإمكان أفريقيا أن تلعب دورًا رئيسيًّا في استقرار ليبيا».

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وطالب الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بضرورة إبداء تعاون أوثق معه لإدارة الأزمة الليبية.

وبدأت اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بليبيا التابعة للاتحاد الأفريقي اجتماعًا في العاصمة الأثيوبية قبل انطلاق أعمال القمة الثانية والثلاثين للاتحاد.

وقال مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، لإذاعة فرنسا الدولية اليوم: «إنه من الضروري أن يتعاون غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بشكل أفضل معنا نحن الأفارقة».