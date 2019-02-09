محتجون في سبها يرفضون أي قرارات «فردية من الرئاسي»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 فبراير 2019, 07:34 مساء

أعلن محتجون في مدينة سبها رفضهم أي «قرارات فردية» من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

وأصدر عدد من أهالي مدينة سبها بيانًا، الجمعة، خلال وقفة احتجاجية بميدان فندق القلعة أكدوا فيه «رفضهم أي قرارات فردية من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، التي تمثل صورة العبث بحياة سكان الجنوب وزرع الفتن بين أهالي فزان».

 كما رفض المحتجون «تحويل الجنوب الى ساحة حرب، وأكدوا على وحدة ليبيا وعدم زرع الفتن بين المواطنين وحفظ السيادة الليبية للمواطنين فوق أرضهم».

وجدد المحتجون «تأكيدهم تفويض القوات المسلحة الليبية، بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر، لمكافحة الإرهاب وبجميع أشكاله والجريمة والقضاء على العصابات».

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