«صحة الوفاق» تعتزم مراجعة اللوائح والقرارات المنظمة لعمل مراكز علاج العقم

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 09 فبراير 2019, 07:32 مساء
اجتماع وكيل وزارة الصحة ورئيس اللجنة الوطنية لتشخيص وعلاج العقم ومركز علاج العقم بطرابلس.(الإنترنت)

تعتزم وزارة الصحة، بحكومة الوفاق الوطني، مراجعة اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم عمل مراكز علاج العقم، إلى جانب مراجعة بعض الضوابط المتعلقة بعمل المهن الطبية في معامل التخصيب، على ما أفاد وكيل عام الوزارة محمد هيثم عيسى خلال اجتماعه، صباح اليوم السبت، مع رئيس اللجنة الوطنية لتشخيص وعلاج العقم إسماعيل فورتية، وممثلين عن مركز علاج العقم بطرابلس.

وقالت مسؤولة المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، وداد أبوالنيران، في تصريح تلقته «بوابة الوسط»: «إن وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى أكد خلال الاجتماع أن الوزارة ستدعم المراكز العامة المتخصصة في علاج العقم بمختلف مدن ومناطق ليبيا».

وأضاف هيثم أن الوزارة ترغب أيضًا «في التنسيق مع وزارة التعليم لتنفيذ برامج تدريبية للعناصر الطبية المتخصصة في العمل بمراكز علاج العقم، تمنح بموجبها شهادات (ماجستير) للمتدربين، بالإضافة إلى إدماج العلوم المعملية في هذا المجال ضمن المناهج التعليمية».

وأشار هيثم كذلك إلى «توجه الوزارة لتنظيم إجراءات العلاج بالداخل والخارج وتوفير التقنية والمراكز الطبية والاستشاريين المتخصصين في علاج مرضى العقم، ودعم برامج تأهيل وتدريب العناصر الطبية وإطلاق البرنامج الوطني لعلاج العقم».

من جانبه اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لتشخيص وعلاج العقم، إسماعيل فورتية، إنشاء مراكز عامة لعلاج العقم «تجربة حديثة» في ليبيا، وشدد على ضرورة أن «تتبنى وزارة الصحة تنفيذ برامج تدريبية طويلة الأمد للعاملين في هذه المراكز».

وأكد فورتية «أهمية النهوض بدور المراكز المتخصصة في علاج العقم من أجل تقريب الخدمة من المواطن وتوطين العلاج بالداخل والحد من هدر ميزانيات الدولة»، لافتًا إلى «رغبة المواطنين في الحصول على خدمات علاج مرض العقم داخل ليبيا وفقًا لما رصدته بعض استطلاعات الرأي».

وذكرت أبو النيران في تصريحها أن «مركز علاج العقم بمصراتة شهد ترددًا لأكثر من 15 ألف حالة منذ إنشائه، فيما سجل مركز علاج العقم بطرابلس معدل تردد يصل إلى 10 آلاف حالة، بينما سجل المركز الوطني لتشخيص وعلاج العقم بالجبل الأخضر أول حالة حمل بواسطة الحقن المجهري بالقطاع العام على مستوى المنطقة الشرقية في 2 أكتوبر 2015».

وأشارت مسؤولة المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني إلى أن «مركز علاج العقم بمدينة سبها يعتبر المركز المتخصص الوحيد في علاج تأخر الإنجاب، وتابعًا لوزارة الصحة على مستوى المنطقة الجنوبية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمود النمار: الإعلام وراء عدم وصول الفن الليبي للعالمية
ثقافة وفن
كم يبلغ احتياطي النفط في ليبيا والدول العربية؟
ليبيا
من السودان إلى ليبيا ثم رومانيا.. رحلة أم وأطفالها الستة بحثًا عن الأمان
ليبيا
رويترز: اعتقال قيادي بالقاعدة في مصراتة
ليبيا
البورصة الليبية معطلة.. لمن يدق جرس الافتتاح؟!
ليبيا
انتظار الموافقة الأمنية التونسية لنقل الجمهور أمام جنوب أفريقيا
رياضة محلية
الصديق الصور يأمر بالقبض الفوري على أكثر من 100 صاحب محطة توزيع وقود
ليبيا
تفاصيل جديدة عن اشتباكات أوباري والوضع الأمني في حقل الشرارة
ليبيا
في العدد 168: الوضع الميداني يتجاوز بيانات الساسة.. ومنظمة أميركية تُحذِّر من ...
ليبيا
ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني واليورو أمام الدينار بالسوق الرسمية
ليبيا
محللة: السراج يُحاول كبح جماح الجيش بتعيين الفريق «كنة»
ليبيا
ضربات فرنسية جديدة في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تناول الأرز والمعكرونة المخزنة قد يكون مميتًا