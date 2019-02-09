الاتحاد الأفريقي يطالب سلامة بتعاون أفضل معه حول ليبيا

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. (الإنترنت)

طالب الاتحاد الإفريقي اليوم السبت المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بضرورة إبداء تعاون أوثق معه لإدارة الأزمة الليبية.

وبدأت اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بليبيا التابعة للاتحاد الإفريقي اجتماعا في العاصمة الإثيوبية قبل انطلاق أعمال القمة الثانية والثلاثين للاتحاد.

وقال مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي لإذاعة فرنسا الدولية اليوم «إنه من الضروري أن يتعاون غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا بشكل أفضل معنا نحن الأفارقة».

وكتب سلامة من جهته تغريدة قال فيها «في أديس أبابا الى جانب السيد الأمين العام للتداول مع جيران ليبيا في سبل احترام سيادتها ووقف التدخل في شؤونها. يمكن لإفريقيا ان تسهم الكثير في استقرار ليبيا لما فيه مصلحتها جميعا».